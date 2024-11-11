Могут ли вновь созданные юрлица и предприниматели попасть в перечень добропорядочных плательщиков

Налогоплательщики, зарегистрированные в течение отчетного года, могут быть включены в перечень.

Государственная налоговая служба объяснила, могут ли вновь созданные юрлица и ФЛП попасть в перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства.

Налогоплательщики, зарегистрированные в течение отчетного (налогового) года (новообразованные), могут быть включены в перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства с первого числа месяца, следующего за налоговым (отчетным) кварталом, но не ранее одного календарного года с дать взятие такого плательщика на учет в контролирующем органе.

Ранее мы сообщали, что Даниил Гетманцев анонсировал обнародование первого перечня добропорядочных налогоплательщиков.

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