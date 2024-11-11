На Полтавщине прохожие нашли гранату на обочине дороги

Полиция начала расследование.

В полицию Полтавы поступило сообщение от граждан о подозрительном предмете на обочине улицы Киевское Шоссе. На месте происшествия полицейские обнаружили гранату, которую изъяли для дальнейшего исследования.

По факту происшествия открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины.

Полиция призывает граждан соблюдать осторожность при обнаружении подозрительных предметов, таких как взрывчатка. Рекомендуется не касаться таких находок, немедленно сообщать о них в полицию или спасателям, обозначать опасную зону и соблюдать безопасное расстояние до 100 метров на открытом пространстве или 50 метров в помещении, до прибытия правоохранителей.

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