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На Полтавщине прохожие нашли гранату на обочине дороги

23:12, 11 ноября 2024
Полиция начала расследование.
На Полтавщине прохожие нашли гранату на обочине дороги
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В полицию Полтавы поступило сообщение от граждан о подозрительном предмете на обочине улицы Киевское Шоссе. На месте происшествия полицейские обнаружили гранату, которую изъяли для дальнейшего исследования.

По факту происшествия открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины.

Полиция призывает граждан соблюдать осторожность при обнаружении подозрительных предметов, таких как взрывчатка. Рекомендуется не касаться таких находок, немедленно сообщать о них в полицию или спасателям, обозначать опасную зону и соблюдать безопасное расстояние до 100 метров на открытом пространстве или 50 метров в помещении, до прибытия правоохранителей.

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полиция

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