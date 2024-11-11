Практика судів
  1. В Україні

На Полтавщині перехожі знайшли гранату на узбіччі дороги

23:12, 11 листопада 2024
Поліція розпочала розслідування.
На Полтавщині перехожі знайшли гранату на узбіччі дороги
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

До поліції Полтави надійшло повідомлення від громадян про підозрілий предмет на узбіччі вулиці Київське Шосе. На місці події поліцейські виявили гранату, яку вилучили для подальшого дослідження.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України.

Поліція закликає громадян дотримуватися обережності при виявленні підозрілих предметів, таких як вибухівка. Рекомендується не торкатися таких знахідок, негайно повідомляти про них до поліції чи рятувальників, позначати небезпечну зону та дотримуватися безпечної відстані до 100 метрів на відкритому просторі або 50 метрів в приміщенні, до прибуття правоохоронців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
До України знов завітала місія МВФ, яка оцінить прогрес у виконаних кроках і реформах

Лише нещодавно було затверджено оновлений Меморандум з МВФ з вимогами стосовно реформ.

Конкурс до Вищого антикорупційного суду – тестування на знання норм права відбудеться 14-15 листопада

Вища кваліфікаційна комісія суддів змінила черговість етапів конкурсу.

«Чорнобильська пенсія» буде виплачуватись лише тим, хто дійсно жив в зоні відчуження з 1986 по 1993 рік – проект бюджету на 2025 рік

Кабмін врахував пропозицію про перевірку пенсіонерів, які отримують «чорнобильську пенсію».

Розкол, конфлікти та взаємні звинувачення – що відбувається у ВККС після звільнення керівника Секретаріату Олени Пономаренко

Вища кваліфікаційна комісія суддів на фоні проблем з конкурсами в апеляційні суди та ВАКС ризикує опинитися у стані репутаційної та функціональної кризи.

Пенсійну реформу в Україні почнуть з 1 липня 2025 року – разом з реформою спецпенсій

Відповідні вимоги поставив перед Україною Міжнародний валютний фонд, і вони відобразилися у законопроекті про Бюджет на 2025 рік, який Кабмін підготував до другого читання.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Владислав Шипович
    Владислав Шипович
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді