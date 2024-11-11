На Полтавщині перехожі знайшли гранату на узбіччі дороги

Поліція розпочала розслідування.

До поліції Полтави надійшло повідомлення від громадян про підозрілий предмет на узбіччі вулиці Київське Шосе. На місці події поліцейські виявили гранату, яку вилучили для подальшого дослідження.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України.

Поліція закликає громадян дотримуватися обережності при виявленні підозрілих предметів, таких як вибухівка. Рекомендується не торкатися таких знахідок, негайно повідомляти про них до поліції чи рятувальників, позначати небезпечну зону та дотримуватися безпечної відстані до 100 метрів на відкритому просторі або 50 метрів в приміщенні, до прибуття правоохоронців.

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