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Как облагается налогом передача автомобиля физлицом другому физлицу по доверенности — разъяснение

22:54, 11 ноября 2024
В некотором случае нет событий для налогообложения при передаче движимого имущества.
Как облагается налогом передача автомобиля физлицом другому физлицу по доверенности — разъяснение
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Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области разъяснило, как облагается налогом передача автомобиля физическим лицом другому физическому лицу по доверенности.

Согласно ст. 1000 Гражданского кодекса Украины, по договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия. Сделка, совершенная поверенным, создает, изменяет, прекращает гражданские права и обязанности доверителя. 

То есть, непосредственно по факту нотариального удостоверения договора поручения, например права пользования или распоряжения движимым имуществом, не происходит переход права собственности на объект от поверенного к доверителю и не возникает обстоятельств для налогообложения (нет объекта налогообложения налогом на доходы физических лиц) . В случае передачи права пользования и распоряжения имуществом физическим лицом – собственником имущества (доверителем) на основании поручения другому лицу право собственности на имущество остается неизменным, то есть не осуществляется отчуждение имущества, и право распоряжения собственностью остается за доверителем – собственником. Для того чтобы произошло изменение собственности, необходимым условием является совершение оговоренной сделки поверенным лицом в соответствии с содержанием поручения или содержанием договора доверенности (ст. 1003 ГКУ).

Таким образом, поскольку по факту нотариального удостоверения договора поручение права пользования или распоряжения движимым имуществом не происходит переход собственности на объект от доверителя к поверенному, то нет обстоятельств для налогообложения при передаче движимого имущества.

Однако в случае отчуждения движимого имущества поверенным лицом (происходит переход права собственности) налогообложение дохода, полученного доверителем от такого отчуждения, осуществляется в порядке, определенном ст. 173 Налогового кодекса Украины.

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автомобиль

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