Стало известно, будут ли работники детсадов получать доплату в 1000 гривен

С января 2025 учителя будут получать ежемесячную надбавку в размере 1000 гривен, однако эта выплата не будет распространяться на сотрудников детских садов. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив в эфире телемарафона.
"Это касается только школ, потому что зарплаты учителей финансирует государственный бюджет. А для дошкольных учебных заведений может быть установлена такая доплата по отдельным решениям местных бюджетов", - сказал он.
По словам Сташкива, выплаты предусмотрены для всех педагогических работников школ: учителей, психологов, руководителей кружков.
"Доплата будет начисляться независимо от того, обратился ли учитель или не обратился", - отметил замминистра.
Средства на эти выплаты заложены в государственный бюджет на 2025 год.
Как стало известно, продолжительность выплат будет зависеть от военного положения в стране.
"Сейчас они установлены на время действия военного положения, а также в течение того года, когда оно будет прекращено или отменено", - сказал Сташкив.
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