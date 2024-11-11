В Черкасской области задержали диверсанта, который готовил поджоги подстанций Укрзализныци

Злоумышленник за деньги планировал поджоги трансформаторных подстанций.

Полиция совместно с СБУ разоблачили 34-летнего жителя Звенигородского района, который занимался подготовкой поджогов трансформаторных подстанций в Черкасской области за денежное вознаграждение. Я сообщили в полиции, злоумышленник был завербован через Телеграмм-каналы и имел целью уничтожение важных объектов инфраструктуры Укрзализныци.

По данным следствия, мужчина изучил местонахождение подстанций, обеспечивающих питание железнодорожных линий и переездов, и подготовил зажигательную смесь для поджога. Под процессуальным руководством Черкасской областной прокуратуры ему сообщили о подозрении в совершении диверсии в условиях военного положения по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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