Укрзализныця открывает продажу билетов на еще один детский вагон

Укрзализныця запускает детский купейный вагон на маршруте Харьков – Ужгород.

С 19 ноября Укрзализныця запускает продажу билетов на очередной детский купейный вагон, который будет курсировать в составе поезда №17/18 Харьков - Ужгород. Этот вагон специально оснащен для обеспечения комфорта самых маленьких пассажиров в возрасте от 0 до 8 лет и их родителей. Об этом сообщили в УЗ.

Вагон оборудован бизибордами с подвижными элементами, интерактивными играми, познавательными заданиями и тематическими купе, создавая атмосферу для развития и развлечений во время путешествия. Для безопасности детей предусмотрены специальные манежи, увеличенные ограничители верхних полок и детские поручни с мягкой обивкой.

Билеты на детский вагон можно приобрести через мобильное приложение Укрзализныци, где он имеет отдельную маркировку. Для детей до 5 лет путешествие бесплатное и не требует отдельного билета.

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