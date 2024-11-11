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50 тысяч гривен за непрепятствование предпринимательской деятельности — разоблачен председатель поселкового совета в Одесской области

23:59, 11 ноября 2024
Председатель сельсовета получил от руководителя общества взятку за непрепятствование в осуществлении хозяйственной деятельности.
50 тысяч гривен за непрепятствование предпринимательской деятельности — разоблачен председатель поселкового совета в Одесской области
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В Одесской области разоблачен председатель поселкового совета на вымогательстве 50 тысяч гривен за непрепятствование предпринимательской деятельности. Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

По данным следствия, глава сельсовета получил от руководителя общества 50 тыс грн взятки за непрепятствование в осуществлении хозяйственной деятельности.

За эти средства подозреваемый обещал не обращаться с соответствующим иском в суд о взыскании задолженности по арендной плате за пользование земельным участком, на котором расположен комплекс сооружений предприятия.

После получения взятки чиновник был задержан на его рабочем месте.

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 500 тыс грн и отстранена от занимаемой должности.

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взятка Одесса

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