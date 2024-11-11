На Прикарпатье мужчина избил полицейского во время оформления ДТП

Правоохранитель получил легкие телесные в виде закрытой черепно-мозговой травмы и убоя лобового участка головы.

Иллюстративное фото

На Прикарпатье сообщено о подозрении мужчине, избившему полицейского во время оформления ДТП. Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура.

По данным следствия, в ночь на 10 ноября сотрудники патрульной полиции прибыли на место ДТП в Яремче. На месте происшествия установлено, что 41-летний водитель автомобиля не справился с управлением и допустил наезд на каменный забор.

При оформлении материалов водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, намеренно нанес один удар головой в лицо работнику полиции.

Правоохранитель получил легкие телесные в виде закрытой черепно-мозговой травмы и убоя лобового участка головы.

Досудебное расследование по данному факту продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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