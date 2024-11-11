В Одесской области задержали группу мужчин, которые за $3000 шли за границу

Пограничники задержали восемь украинцев, которые пытались нелегально перейти границу с Приднестровьем.

Пограничники Подольского отряда в Одесской области с помощью технических средств обнаружили и задержали группу из восьми мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу с непризнанным Приднестровьем. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Задержанные - жители разных областей Украины, которые с помощью администратора одного из телеграмм-каналов планировали пересечь границу. Услуга «навигации» к границе стоила каждому из нарушителей $3000.

На всех задержанных составили административные протоколы, а дела переданы в суд.

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