На Одещині затримали групу чоловіків, які за $3000 йшли за кордон

Прикордонники затримали вісім українців, які намагалися нелегально перейти кордон з Придністров'ям.

Прикордонники Подільського загону в Одеській області за допомогою технічних засобів виявили і затримали групу з восьми чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон із невизнаним Придністров'ям. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Затримані – жителі різних областей України, які за допомогою адміністратора одного з телеграм-каналів планували перетнути кордон. Послуга «навігації» до кордону коштувала кожному з порушників $3000.

На всіх затриманих склали адміністративні протоколи, а справи передано до суду.

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