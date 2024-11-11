Конкурс до Вищого антикорупційного суду – тестування на знання норм права відбудеться 14-15 листопада

Вища кваліфікаційна комісія суддів змінила черговість етапів конкурсу.

Вища кваліфікаційна комісія суддів 11 листопада вирішила змінити черговість етапів кваліфікаційного іспиту у межах конкурсу на 15 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду та 10 вакантних посад суддів Апеляційної палати ВАКС.

Нагадаємо, що першим етапом кваліфікаційного іспиту для кандидатів на посади суддів Антикорупційного суду спочатку був визначений етап тестування на когнітивні здібності. IQ-тест кандидати мали складати 11 листопада.

Однак через технічні проблеми, що виникли під час тестування кандидатів на посади суддів апеляційних судів 4-5 листопада, було відкладене й тестування на когнітивні здібності для претендентів на посади суддів ВАКС та АП ВАКС.

Відтак, ВККС вирішила спочатку провести для претендентів на посади суддів Антикорупційного суду тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду.

Тестування 100 кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду, як суду першої інстанції, відбудеться 14 листопада у складі двох груп.

Відповідно, тестування єдиної групи з 61 кандидата на посади суддів АП ВАКС, відбудеться 15 листопада.

Також 11 листопада ВККС скасувала графіки проведення тестування на когнітивні здібності для кандидатів на посали суддів ВАКС, як вже неактуальні.

З графіками тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду для претендентів на посади суддів ВАКС та АП ВАКС можна ознайомитися нижче:

Автор: В’ячеслав Хрипун

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