«Чорнобильська пенсія» буде виплачуватись лише тим, хто дійсно жив в зоні відчуження з 1986 по 1993 рік – проект бюджету на 2025 рік

Кабмін врахував пропозицію про перевірку пенсіонерів, які отримують «чорнобильську пенсію».

Так звана «чорнобильська пенсія», тобто, доплата непрацюючим пенсіонерам у зоні відселення, буде виплачуватись лише тим, хто дійсно жив в зоні відчуження з 1986 по 1993 рік. Відповідні пропозиції бюджетного комітету Ради врахував Кабмін при підготовці законопроекту 12000 про Державний бюджет на 2025 рік.

Раніше, як писала «Судово-юридична газета», про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа, коментуючи поправки до законопроекту 12000 про Державний бюджет на 2025 рік, які врахував комітет. За її словами, «ціна питання» виплати пенсій новим «поселенцям» – близько 15 млрд грн».

Отже, в статті 45 проекту закону про бюджет на 2025 рік, який доопрацював Кабмін до другого читання, пропонується установити, що у 2025 році на період дії воєнного стану в Україні доплата непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають у зоні безумовного (обов’язкового) відселення та в зоні гарантованого добровільного відселення, встановлюється за умови, що такі особи проживали або працювали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення, станом на 26 квітня 1986 року чи у період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року, у зв’язку з чим особі надано статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Доплата за проживання на зазначених територіях встановлюється у розмірі 2361 гривня.

Особам, які після аварії на Чорнобильській АЕС (26 квітня 1986 року) самостійно або у встановленому законодавством порядку за направленнями обласних державних адміністрацій змінили місце проживання за межі зон безумовного (обов’язкового) відселення або гарантованого добровільного відселення та в подальшому повернулися на постійне місце проживання до цих зон, а також особам, які зареєстрували своє місце проживання чи переїхали на постійне місце проживання до зазначених зон після аварії на Чорнобильській АЕС, доплата за проживання в таких зонах не встановлюється.

Виплата доплати за проживання у зоні безумовного (обов’язкового) відселення та в зоні гарантованого добровільного відселення непрацюючим пенсіонерам припиняється після залишення особою свого місця постійного проживання на зазначених територіях та декларування/реєстрації місця проживання за межами зон безумовного (обов’язкового) відселення та зон гарантованого добровільного відселення, що підтверджується відомостями Єдиного державного демографічного реєстру та інших державних реєстрів.

Крім того, для встановлення виплат, передбачених цією статтею, Пенсійному фонду України треба забезпечити звірення відомостей про постійне місце проживання одержувачів доплати за проживання у зоні безумовного (обов’язкового) відселення та в зоні гарантованого добровільного відселення із відомостями Єдиного державного демографічного реєстру та інших державних реєстрів для продовження чи припинення відповідних виплат, а також приведення розмірів доплати за проживання у зоні безумовного (обов’язкового) відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення та пенсійних виплат у відповідність із цією статтею.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», проект бюджету також передбачає, що Уряд має здійснити заходи щодо запровадження з 1 липня 2025 року пенсійної реформи.

Крім того, Кабмін повинен буде розробити та подати до 1 липня 2025 року на розгляд Верховної Ради законопроект щодо встановлення єдиних підходів перерахунку пенсій особам, пенсія яким призначених за «спеціальними» Законами, незалежно від зміни заробітної плати (доходу) / грошового забезпечення та здійснення таким особам індексації пенсій на загальних умовах.

Автор: Наталя Мамченко

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