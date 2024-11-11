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«Чернобыльская пенсия» будет выплачиваться только тем, кто действительно жил в зоне отчуждения с 1986 по 1993 год – проект бюджета на 2025 год

17:10, 11 ноября 2024
Кабмин учел предложение о проверке пенсионеров, получающих «чернобыльскую пенсию».
«Чернобыльская пенсия» будет выплачиваться только тем, кто действительно жил в зоне отчуждения с 1986 по 1993 год – проект бюджета на 2025 год
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Так называемая «чернобыльская пенсия», то есть доплата неработающим пенсионерам в зоне отселения, будет выплачиваться только тем, кто действительно жил в зоне отчуждения с 1986 по 1993 год. Соответствующие предложения бюджетного комитета Рады учел Кабмин при подготовке законопроекта 12000 о Государственном бюджете на 2025 год.

Ранее, как писала «Судебно-юридическая газета», об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа, комментируя поправки к законопроекту 12000 о Государственном бюджете на 2025 год, которые учел комитет. По ее словам, «цена вопроса» выплаты пенсий новым «поселенцам» – около 15 млрд грн».

Итак, в статье 45 проекта закона о бюджете на 2025 год, который доработал Кабмин ко второму чтению, предлагается установить, что в 2025 году на период действия военного положения в Украине доплата неработающим пенсионерам, постоянно проживающим в зоне безусловного (обязательного) отселения и в зоне гарантированного добровольного отселения, устанавливается при условии, что такие лица проживали или работали в зоне безусловного (обязательного) отселения или в зоне гарантированного добровольного отселения, по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года, в связи с чем лицу предоставлен статус лица, пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы.

Доплата за проживание на указанных территориях устанавливается в размере 2361 грн.

Лицам, после аварии на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 года) самостоятельно или в установленном законодательством порядке по направлениям областных государственных администраций изменили место жительства за пределы зон безусловного (обязательного) отселения или гарантированного добровольного отселения и в дальнейшем вернулись на постоянное место жительства в эти зоны, а также лицам, которые зарегистрировали свое место жительства или переехали на постоянное место жительства в указанные зоны после аварии на Чернобыльской АЭС, доплата за проживание в таких зонах не устанавливается.

Выплата доплаты за проживание в зоне безусловного (обязательного) отселения и в зоне гарантированного добровольного отселения неработающим пенсионерам прекращается после оставления лицом своего места постоянного проживания на указанных территориях и декларирования/регистрации места жительства за пределами зон безусловного (обязательного) отселения. гарантированного добровольного отселения, что подтверждается сведениями Единого государственного демографического реестра и других государственных реестров.

Кроме того, для установления выплат, предусмотренных настоящей статьей, Пенсионному фонду Украины нужно обеспечить сверку сведений о постоянном месте жительства получателей доплаты за проживание в зоне безусловного (обязательного) отселения и в зоне гарантированного добровольного отселения со сведениями Единого государственного демографического реестра и других государственных реестров для продления или прекращения соответствующих выплат, а также приведения размеров доплаты за проживание в зоне безусловного (обязательного) отселения или в зоне гарантированного добровольного отселения и пенсионных выплат в соответствие с настоящей статьей.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», проект бюджета также предусматривает, что правительство должно осуществить меры по внедрению с 1 июля 2025 года пенсионной реформы.

Кроме того, Кабмин должен будет разработать и подать до 1 июля 2025 г. на рассмотрение Верховной Рады законопроект об установлении единых подходов перерасчета пенсий лицам, пенсия которым назначенных по «специальным» Законам, независимо от изменения заработной платы (дохода)/денежного обеспечения и осуществления таким лицам индексации пенсий в общих условиях.

Автор: Наталя Мамченко

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бюджет Кабинет Министров Украины Чернобыль

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