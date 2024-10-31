Правительству поручат проверить украинцев, получающих «чернобыльскую пенсию» – бюджетный комитет

«Чернобыльская пенсия» будет выплачиваться только тем, кто действительно жил в зоне отчуждения с 1986 по 1993 год – глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа.

Фото: Роксолана Пидласа/Фейсбук

Так называемая «чернобыльская пенсия», то есть доплата неработающим пенсионерам в зоне отселения, будет выплачиваться только тем, кто действительно жил в зоне отчуждения с 1986 по 1993 год. Об этом отметила председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа, комментируя поправки к законопроекту 12000 о Государственном бюджете на 2025 год, которые учел комитет. По ее словам, «цена вопроса» выплаты пенсий новым «поселенцам» – около 15 млрд грн».

Следовательно, бюджетный комитет указал, что законопроект о Бюджете на 2025 год нужно дополнить новой статьей такого содержания.

Установить, что в 2025 году на период действия военного положения в Украине доплата неработающим пенсионерам, постоянно проживающим в зоне безусловного (обязательного) отселения и в зоне гарантированного добровольного отселения, устанавливается при условии, что такие лица проживали или работали в зоне безусловного (обязательного) отселения или в зоне гарантированного добровольного отселения, по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года, в связи с чем лицу предоставлен статус лица, пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы.

Доплата за проживание на указанных территориях устанавливается в размере 2361 грн.

Лицам, которые после аварии на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 года) самостоятельно или в установленном законодательством порядке по направлениям областных государственных администраций изменили место жительства за пределы зон безусловного (обязательного) отселения или гарантированного добровольного отселения и в дальнейшем вернулись на постоянное место жительства в эти зоны, а также лицам, которые зарегистрировали свое место жительства или переехали на постоянное место жительства в указанные зоны после аварии на Чернобыльской АЭС, доплата за проживание в таких зонах не устанавливается.

Выплата доплаты за проживание в зоне безусловного (обязательного) отселения и в зоне гарантированного добровольного отселения неработающим пенсионерам прекращается после оставления лицом своего места постоянного проживания на указанных территориях и декларирования/регистрации места жительства за пределами зон безусловного (обязательного) отселения, гарантированного добровольного отселения, что подтверждается сведениями Единого государственного демографического реестра и других государственных реестров.

Для установления выплат, предусмотренных настоящей статьей, Пенсионному фонду Украины до 1 января 2025 поручено обеспечить сверку сведений о постоянном месте жительства получателей доплаты за проживание в зоне безусловного (обязательного) отселения и в зоне гарантированного добровольного отселения со сведениями Единого государственного демографического других государственных реестров для продления или прекращения соответствующих выплат, а также приведения размеров доплаты за проживание в зоне безусловного (обязательного) отселения или в зоне гарантированного добровольного отселения и пенсионных выплат в соответствие с настоящей статьей.

Кроме того, комитет предлагает установить, что из бюджета Пенсионного фонда Украины на 2025 год расходы на выплату ретроспективных судебных решений и перечисленных пенсий по решению суда осуществляется по отдельным направлениям в разрезе источников их выплаты. Кабинету Министров Украины поручается обеспечить определение порядка выполнения этой нормы.

Также поручено проработать вопрос осуществления Кабинетом Министров организационных мероприятий по финансовому обеспечению введения с 1 июля 2025 года механизма начисления баллов для учета пенсионных прав и определения размера пенсионных выплат.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Бюджетный комитет предложил, чтобы Правительство уточнило проект о бюджете на 2025 год в части финансового обеспечения из солидарной системы части пенсии или части ежемесячного денежного содержания для лиц, которым пенсии или содержание предназначены в соответствии с законов о прокуратуре и судоустройстве.

Автор: Наталья Мамченко

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