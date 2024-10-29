Пенсии судей и прокуроров и премии судьям первой инстанции – какие рекомендации дал Кабмину бюджетный комитет

Бюджетный комитет предложил, чтобы правительство уточнило проект о бюджете на 2025 год в части финансового обеспечения из солидарной системы части пенсии или части ежемесячного денежного содержания для лиц, которым пенсии или содержание назначены в соответствии с законами о прокуратуре и судоустройстве.

Парламентский Комитет по бюджету зарегистрировал проект постановления о выводах и предложениях к законопроекту о Государственном бюджете Украины на 2025 год №12000.

Зокрема, у цих висновках йдеться про те, що Уряд повинен опрацювати питання щодо уточнення редакції статті 39 законопроекту в частині фінансового забезпечення у 2025 році із солідарної системи загальнообов'язкового пенсійного страхування частини пенсії (частини щомісячного грошового утримання), визначеної відповідно до статті 27, абзацу 2 частини першої та частини 2 статті 28 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», для осіб, яким пенсії (щомісячне довічне грошове утримання) призначено відповідно до законів «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про статус народного депутата України», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», «Про Конституційний Суд України» та які мають право на пенсію відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Так, враховано частково у вигляді доручення Уряду пропозицію народного депутата Лесі Забуранної, якою статтю 39 законопроекту про держбюджет пропонується викласти у такій редакції:

«Установити, що у 2025 році для осіб, яким пенсії (щомісячне довічне грошове утримання) призначено відповідно до законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про статус народного депутата України», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», «Про Конституційний Суд України» та які мають право на пенсію відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», частина пенсійної виплати (частина щомісячного грошового утримання), що визначена відповідно до статті 27, абзацу другого частини першої та частини другої статті 28 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» фінансується із солідарної системи».

Також пропонується опрацювати питання щодо доповнення законопроекту новим положенням, передбачивши, що у 2025 році на період дії воєнного стану в Україні пенсії, призначені (перераховані) відповідно до Митного кодексу, законів «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про Національний банк України», «Про Кабінет Міністрів України», «Про дипломатичну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про судову експертизу», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», постанови Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року «Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України» (з урахуванням доплат до пенсії, встановлених законодавством), розмір яких перевищує частину пенсії, забезпеченої страховими внесками до солідарної системи і визначеної відповідно до Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», та які є більшими від 4 середніх розмірів пенсії за віком, призначених відповідно до зазначеного Закону, яка визначена на 1 жовтня року, що передує року виплати пенсії, виплачуються із застосуванням до суми перевищення коефіцієнтів у розмірах і порядку, визначених Кабміном.

Крім того, Бюджетний комітет запропонував Кабміну визначитися щодо доцільності запровадження у 2025 році преміювання суддів місцевих судів, передбаченого статтею 42 законопроекту, та перегляду відповідних видатків, передбачених Державній судовій адміністрації у додатках № 3 і № 7 до законопроекту. При цьому у разі запровадження зазначеного преміювання визначити, що виплата премії судді місцевого суду не є підставою для здійснення перерахунку раніше призначеного щомісячного довічного грошового утримання.

Зокрема у таблиці поправок було враховано як доручення Уряду вилучити із законопроекту статтю 42, якою пропонувалося установити, що у 2025 році судді місцевого суду у межах коштів, передбачених у кошторисі на суддівську винагороду, може виплачуватися премія за результатами його роботи, яка встановлюється щокварталу у розмірі до 40% посадового окладу за кожен місяць.

Відповідно Уряду доручено переглянути у додатках № 3 і № 7 до законопроекту встановлений ДСА обсяг видатків, зокрема на оплату праці.

В свою чергу, народний депутат Галина Третьякова пропонувала доповнити статтю 42 реченням такого змісту: «Виплата передбаченої цією статтею премії судді місцевого суду не є підставою для здійснення перерахунку раніше призначеного щомісячного довічного грошового утримання».

Також Бюджетний комітет пропонує доручити Уряду опрацювати питання щодо здійснення у 2025 році оплати праці державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя на основі класифікації посад за окремою схемою посадових окладів, затвердженою Кабміном за поданням Державної судової адміністрації и.

Крім того, пропонується доручити Уряду визначитися щодо можливості та доцільності збільшення чи передбачення видатків у 2025 році за врахованими частково пропозиціями депутатів та комітетів у таблиці пропозицій (виходячи з наявних фінансових ресурсів державного бюджету та за результатами оцінювання обґрунтованості додаткової потреби у бюджетних коштах), зокрема за бюджетною програмою «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя».

Автор: Наталя Мамченко

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