Какими должны быть сейчас и в послевоенный период культурные услуги в громадах

Парламентарии, чиновники, международные партнеры, представители громад, художники и волонтеры обсудили необходимость обновления законодательства в культурной сфере.

Источник фото: rada.gov.ua

В Киеве прошел Всеукраинский форум, посвященный культурной децентрализации. В мероприятии приняли участие украинские парламентарии, члены правительства, международные партнеры, представители громад, волонтеры и художники, которые обсудили актуальные потребности, вызовы и успешные практики трансформации учреждений культуры. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

Участники форума обменялись опытом переформатирования музеев, библиотек и клубов, а также узнали, как законно демонстрировать аудиовизуальный контент в своих громадах и привлекать донорские средства. Учреждения культуры, которые модернизируются из-за изменения потребительских предпочтений, должны также учитывать военное положение.

Одним из ключевых вопросов была реинтеграция ветеранов, которые возвращаются в свои общины. Участники подчеркнули важность формирования инклюзивного сознания и политики памяти, а также необходимость адаптации культуры к потребностям ветеранов.

Форум также коснулся вопросов законодательства. Участники отметили, что существующие нормативные акты Министерства культуры и Кабмина нуждаются в обновлении, что облегчит общинам получение разрешений на реорганизацию культурных учреждений.

Прогнозируется, что в послевоенный период количество иностранных туристов возрастет, что положительно повлияет на экономическое развитие общин и возложит на них ответственность за представление украинской культуры и ценностей.

Участники форума подчеркнули необходимость создания системы устойчивого развития культуры на уровне общин, что будет способствовать их укреплению. Важно также делиться вдохновляющими историями, которые повышают моральный дух.

Форум организован Проектом USAID «ГОВЕРЛА» по инициативе Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики в сотрудничестве с Министерством культуры и стратегических коммуникаций и Офисом поддержки восстановления. Спикерами мероприятия стали народные депутаты Никита Потураев, Евгения Кравчук и Ирина Констанкевич.

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