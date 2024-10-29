Суд в Финляндии арестовал часть активов россии, — Нафтогаз

Суд арестовал недвижимость и другие активы, которые оцениваются в десятки миллионов долларов.

Окружной суд Хельсинки по ходатайству компаний группы «Нафтогаз» арестовал часть активов россии. Об этом сообщили в пресс-службе группы.

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство компании «Нафтогаз Украины» и еще пяти компаний группы «Нафтогаз» и наложил арест на отдельные активы, принадлежащие россии на территории Финляндии.

«Речь идет о недвижимости и других активах, которые оцениваются в десятки миллионов долларов. Это решение – часть глобальной стратегии Нафтогаза по взысканию компенсации за ущерб, причиненный захватом активов компаний Группы в АР Крым согласно решению Гаагского арбитража», – говорится в сообщении.

По данным «Нафтогаза», это первый публично известный арест активов за пределами Украины во исполнение арбитражного решения по делам по искам украинских компаний к россии по экспроприации имущества в оккупированном Крыму в 2014 году. Компания называет его промежуточным шагом на пути к фактическому взысканию активов в пользу «Нафтогаза».

«Поскольку россия отказывается добровольно платить Нафтогазу средства, предусмотренные гаагским решением, мы продолжаем использовать все доступные механизмы для их взыскания. Сегодня мы встали еще на шаг ближе к восстановлению справедливости. В то же время, мы предпринимаем активные действия по выполнению арбитражного решения в других целевых юрисдикциях, где есть российские активы», – заявил глава «Нафтогаза» Алексей Чернышев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.