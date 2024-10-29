Кабмин назначил Марьяну Бецу заместителем Министра иностранных дел Украины

Ранее посол Украины в Эстонии и пресс-секретарь МИД, Марьяна Беца, назначена заместителем главы МИД.

Источник фото: ukrinform

На своем заседании 29 октября Кабинет Министров Украины принял кадровые решения.

Правительство приняло распоряжение о назначении Бецы Марьяны Александровны заместителем Министра иностранных дел Украины.

Ранее в 2018-2023 годах Марьяна Беца работала послом Украины в Эстонской Республике и в течение 2015-2018 годов Пресс-секретарем МИД Украины. А в 2023 году посол Марьяна Беца была назначена послом по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины по вопросам мирового украинства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.