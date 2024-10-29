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Кабмін призначив Мар’яну Бецу заступником Міністра закордонних справ України

12:49, 29 жовтня 2024
Раніше посла України в Естонії та речницю МЗС, Мар’яну Бецу, призначено заступником глави МЗС.
Кабмін призначив Мар’яну Бецу заступником Міністра закордонних справ України
Джерело фото: ukrinform
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На своєму засіданні 29 жовтня Кабінет Міністрів України ухвалив кадрові рішення.

Уряд ухвалив розпорядження про призначення Беци Мар’яни Олександрівни заступником Міністра закордонних справ України.

Раніше у 2018-2023 роках Мар’яна Беца працювала послом України в Естонській Республіці та протягом 2015-2018 років Речницею МЗС України. А в 2023 році посол Мар’янa Беца була призначена послом з особливих доручень Міністерства закордонних справ України з питань світового українства.

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МЗС Кабінет Міністрів України

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