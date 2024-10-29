У Вінницькій області стався витік аміаку з автоцистерни

У Вінницькій області 29 жовтня стався витік аміаку з автоцистерни. Як повідомляє прес-служба ДСНС України, інцидент трапився близько 9 години ранку поблизу села Ставки Піщанської громади.
«Близько 9 ранку стався витік безводного аміаку з запірного вентиля автоцистерни поблизу села Ставки Піщанської громади», – йдеться у повідомленні.
Рятувальники оперативно вжили заходів для локалізації витоку, застосувавши розпилені водні струмені та провівши перекачування аміаку в порожню ємність.
Ситуація наразі контрольована, і загрози для життя та здоров’я громадян немає.
Джерело фото: ДСНС
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