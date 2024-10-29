У Вінницькій області стався витік аміаку з автоцистерни

Надзвичайники ліквідували витік аміаку поблизу села Ставки, ситуація контрольована.

Джерело фото: ДСНС

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Вінницькій області 29 жовтня стався витік аміаку з автоцистерни. Як повідомляє прес-служба ДСНС України, інцидент трапився близько 9 години ранку поблизу села Ставки Піщанської громади.

«Близько 9 ранку стався витік безводного аміаку з запірного вентиля автоцистерни поблизу села Ставки Піщанської громади», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники оперативно вжили заходів для локалізації витоку, застосувавши розпилені водні струмені та провівши перекачування аміаку в порожню ємність.

Ситуація наразі контрольована, і загрози для життя та здоров’я громадян немає.

Джерело фото: ДСНС

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.