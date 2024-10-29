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В Україні за час війни винесено майже 7 тисяч вироків корупціонерам і лише 1,5% отримали реальні покарання

21:54, 29 жовтня 2024
Львівська, Вінницька та Одеська області лідирують за кількістю викритих корупціонерів.
В Україні за час війни винесено майже 7 тисяч вироків корупціонерам і лише 1,5% отримали реальні покарання
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Від початку великої війни в Україні було винесено майже 7 тисяч вироків корупціонерам, згідно з даними Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, наданими НАЗК. Після тривалої паузи Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відновило перевірку декларацій посадовців, що може призвести до збільшення кількості вироків. Проте лише 1,5% засуджених отримали покарання у вигляді позбавлення волі. Найбільше корупціонерів притягують до відповідальності у Львівській, Вінницькій та Одеській областях.

Згідно з дослідженням Опендатабот, з початку повномасштабної війни винесено 6 877 вироків, що суттєво менше за показники до війни, коли щороку фіксувалося близько 2,5 тисяч вироків. З початку 2024 року було винесено 1 758 вироків.

Цю динаміку частково пояснює те, що на початку великого вторгнення подання декларацій для посадовців стало добровільним, що ускладнило контроль НАЗК.

Серед найпоширеніших статей, за якими засуджують корупціонерів цього року, найзначніша кількість вироків пов'язана з пропозицією або наданням неправомірної вигоди службовій особі (663 вироки або 37,7% від загальної кількості), що на третину менше, ніж у минулому році. Також зафіксовано 623 вироки за несвоєчасне подання декларацій, що у 34 рази перевищує показники попереднього року.

У 98% випадків корупціонерам було призначено штрафи — це 1 714 вироків. Лише 27 осіб, або 1,5% засуджених, отримали покарання у вигляді позбавлення волі.

У Львівській області зафіксовано найбільшу кількість вироків — 172, що складає 9,8% від загальної кількості, за нею йдуть Вінницька область з 151 вироком (8,6%) та Одеська область з 115 справами (6,5%). Варто зазначити, що розподіл вироків по регіонах більше відображає стабільність роботи судів, ніж реальну ситуацію з корупцією.

Джерело фото: Опендатабот

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корупція

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