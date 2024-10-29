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В Украине за время войны вынесено почти 7 тысяч приговоров коррупционерам и только 1,5% получили реальные наказания

21:54, 29 октября 2024
Львовская, Винницкая и Одесская области лидируют по количеству разоблаченных коррупционеров.
В Украине за время войны вынесено почти 7 тысяч приговоров коррупционерам и только 1,5% получили реальные наказания
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С начала большой войны в Украине было вынесено почти 7 тысяч приговоров коррупционерам, согласно данным Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения, предоставленным НАПК. После длительной паузы Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) возобновило проверку деклараций должностных лиц, что может привести к увеличению количества приговоров. Однако только 1,5% осужденных получили наказание в виде лишения свободы. Больше всего коррупционеров привлекают к ответственности во Львовской, Винницкой и Одесской областях.

Согласно исследованию Опендатабот, с начала полномасштабной войны вынесено 6 877 приговоров, что существенно меньше показателей до войны, когда ежегодно фиксировалось около 2,5 тысяч приговоров. С начала 2024 года было вынесено 1 758 приговоров.

Эту динамику частично объясняет то, что в начале большого вторжения представление деклараций для чиновников стало добровольным, что усложнило контроль НАПК.

Среди самых распространенных статей, по которым осуждают коррупционеров в этом году, значительное количество приговоров связано с предложением или предоставлением неправомерной выгоды должностному лицу (663 приговора или 37,7% от общего количества), что на треть меньше, чем в прошлом году. Также зафиксировано 623 приговора за несвоевременное представление деклараций, что в 34 раза превышает показатели предыдущего года.

В 98% случаев коррупционерам были назначены штрафы - это 1 714 приговоров. Лишь 27 человек, или 1,5% осужденных, получили наказание в виде лишения свободы.

Во Львовской области зафиксировано наибольшее количество приговоров - 172, что составляет 9,8% от общего количества, за ней следуют Винницкая область с 151 приговором (8,6%) и Одесская область с 115 делами (6,5%). Стоит отметить, что распределение приговоров по регионам больше отражает стабильность работы судов, чем реальную ситуацию с коррупцией.

Источник фото: Опендатабот

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коррупция

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