Опубликован закон, разрешающий иностранцам занимать офицерские должности в ВСУ

Закон, разрешающий иностранцам занимать офицерские должности в ВСУ, вступает в силу 30 октября.

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В официальном печатном издании Верховной Рады Украины, газете «Голос Украины», опубликовали Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины о порядке принятия на военную службу и прохождении военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и национальной гвардии Украины» 4019-IX.

Закон разрешает иностранцам занимать офицерские должности в Силах обороны Украины.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, кроме абзацев тринадцатого – двадцатого подпункта 4 пункта 2 раздела I настоящего Закона, которые вступают в силу через три месяца со дня, следующего за днем ​​опубликования акта.

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