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Иностранцев смогут принимать в разведку и на должности офицерского состава в ВСУ – Рада приняла закон

12:12, 10 октября 2024
Сотрудником разведывательного органа сможет быть лицо, имеющее гражданство иностранного государства или лицо без гражданства.
Иностранцев смогут принимать в разведку и на должности офицерского состава в ВСУ – Рада приняла закон
Источник фото: Виктор Ковальчук/УНИАН
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Верховная Рада 10 октября приняла закон о порядке принятия на военную службу и прохождении военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства в Вооруженных Силах, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии (законопроект 12023).

Так, изменениями в Закон «О воинской обязанности и военной службе» исключается ограничение принятия на военную службу иностранцев и лиц без гражданства только на должности рядового, сержантского и старшинского состава.

Следовательно, иностранцы и лица без гражданства могут приниматься на военную службу в Вооруженные силы Украины, Государственную специальную службу транспорта и Национальную гвардию также на должности офицерского состава.

«Однако проектом не учтено, что офицерская должность предусматривает больший уровень ответственности, ознакомление с документами, содержащими информацию о национальной безопасности государства и его обороны с ограниченным доступом. Поэтому, снимая вышеупомянутое ограничение, на законодательном уровне одновременно должен быть решен вопрос о перечне должностей, на которые не могут быть назначены иностранцы и лица без гражданства» - отметило Главное юридическое управление ВР.

Кроме того, внесены изменения в Закон «О разведке» относительно того, что до окончания особого периода на военную службу в разведывательный орган Министерства обороны Украины могут быть приняты лица без соблюдения требования, предусмотренного пунктом 2 части второй статьи 31 настоящего Закона. То есть сотрудником разведывательного органа до окончания особого периода может быть лицо, имеющее гражданство (подданство) иностранного государства или лицо без гражданства.

Также предусмотрено, что для принятия военной службы иностранцев и лиц без гражданства будет создан Центр рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства.

В то же время, правовой статус такого Центра и его место в общей структуре органов государственной власти или военных формирований проектом не определен. Проект делегирует указанное правотворческое полномочие Кабмина, который в Положении об этом Центре должен определить назначение и полномочия Центра, порядок его образования и подчинения, порядок функционирования и т. д.

Автор: Наталья Мамченко

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