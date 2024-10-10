Іноземців зможуть приймати до розвідки та на посади офіцерського складу у ЗСУ – Рада ухвалила закон

Співробітником розвідувального органу зможе бути особа, яка має громадянство іноземної держави або особа без громадянства.

Джерело фото: Віктор Ковальчук/УНІАН

Верховна Рада 10 жовтня прийняла закон щодо порядку прийняття на військову службу та проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у Збройних Силах, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії (законопроект 12023).

Так, змінами до Закону «Про військовий обов'язок і військову службу» виключається обмеження щодо прийняття на військову службу іноземців та осіб без громадянства тільки на посади рядового, сержантського і старшинського складу.

Отже, іноземці та особи без громадянства можуть прийматися на військову службу до Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту та Національної гвардії також на посади офіцерського складу.

«Однак проектом не враховано те, що офіцерська посада передбачає більший рівень відповідальності, ознайомлення з документами, які містять інформацію щодо національної безпеки держави та її оборони з обмеженим доступом. А тому, знімаючи вищезгадане обмеження, на законодавчому рівні одночасно має бути вирішено питання щодо переліку посад, на які не можуть бути призначені іноземці та особи без громадянства» - зазначило Головне юридичне управління ВР.

Крім того, внесені зміни до Закону «Про розвідку» стосовно того, що до закінчення особливого періоду на військову службу до розвідувального органу Міністерства оборони України можуть бути прийняті особи, без дотримання вимоги, передбаченої пунктом 2 частини другої статті 31 цього Закону. Тобто, співробітником розвідувального органу до закінчення особливого періоду може бути особа, яка має громадянство (підданство) іноземної держави або особа без громадянства.

Також передбачено, що для прийняття на військову службу іноземців та осіб без громадянства буде створений Центр рекрутингу іноземців та осіб без громадянства.

Водночас правовий статус такого Центру та його місце в загальній структурі органів державної влади або військових формувань проектом не визначений. Натомість проект делегує зазначене правотворче повноваження Кабміну, який в Положенні про цей Центр має визначити призначення та повноваження Центру, порядок його утворення та підпорядкування, порядок функціонування тощо.

Автор: Наталя Мамченко

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