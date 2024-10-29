Опубліковано закон, який дозволяє іноземцям займати офіцерські посади у ЗСУ

Закон, який дозволяє іноземцям займати офіцерські посади у ЗСУ, набирає чинності 30 жовтня.

Фото: rivne.online

У офіційному друкованому виданні Верховної Ради України, газеті «Голос України», опублікували Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку прийняття на військову службу та проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України» 4019-IX.

Закон дозволяє іноземцям займати офіцерські посади у Силах оборони України.

Документ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзаців тринадцятого – двадцятого підпункту 4 пункту 2 розділу І цього Закону, які набирають чинності через три місяці з дня, наступного за днем опублікування акту.

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