Комітет Верховної Ради підтримав відставку Андрія Костіна з посади Генпрокурора

За відставку Андрія Костіна з посади Генпрокурора проголосували 14 членів профільного комітету.

Фото: unian.ua

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Як відомо, 28 жовтня Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді проект постанови про надання згоди на звільнення Президентом України Андрія Костіна з посади Генерального прокурора.

29 жовтня правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав відставку Андрія Костіна з посади голови Офісу Генерального прокурора. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, за відставку Костіна з посади генпрокурора проголосували 14 членів профільного комітету

«Сьогодні розгляд у залі. Без призначення нового», — повідомив Железняк.

Нагадаємо, 22 жовтня Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що звільняється з посади.

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