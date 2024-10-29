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Комітет Верховної Ради підтримав відставку Андрія Костіна з посади Генпрокурора

11:57, 29 жовтня 2024
За відставку Андрія Костіна з посади Генпрокурора проголосували 14 членів профільного комітету.
Комітет Верховної Ради підтримав відставку Андрія Костіна з посади Генпрокурора
Фото: unian.ua
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Як відомо, 28 жовтня Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді проект постанови про надання згоди на звільнення Президентом України Андрія Костіна з посади Генерального прокурора.

29 жовтня правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав відставку Андрія Костіна з посади голови Офісу Генерального прокурора. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, за відставку Костіна з посади генпрокурора проголосували 14 членів профільного комітету

«Сьогодні розгляд у залі. Без призначення нового», — повідомив Железняк.

Нагадаємо, 22 жовтня Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що звільняється з посади.

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ОГП Верховна Рада України

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