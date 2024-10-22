Генеральний прокурор Андрій Костін заявив про своє звільнення з посади

Андрій Костін складає повноваження Генерального прокурора.

Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що звільняється з посади.

«Президент України сьогодні провів засідання РНБО щодо очевидно аморальної ситуації з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів.

Зараз на всіх рівнях в державі тривають перевірки, розслідуються кримінальні провадження.

Багато ганебних фактів зловживань встановлено і в системі органів прокуратури України.

Вважаю абсолютно правильною позицію Президента України Володимира Зеленського щодо того, що мають бути не лише скасовані всі неправомірні рішення щодо надання інвалідностей, відповідних пенсійних та інших нарахувань, мають бути не лише чіткі законодавчі та організаційні зміни, але й персональна відповідальність. У тому числі, політична відповідальність.

Я вдячний Президенту України та Верховній Раді України за довіру. Але в даній ситуації вважаю правильним заявити про звільнення з посади Генерального прокурора» - зазначив Андрій Костін.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський 22 жовтня розповів, що провів засідання РНБО. Воно стосувалося ситуації з МСЕК і зловживаннями посадових осіб різних державних органів із отриманням інвалідності.



«Були доповіді голови СБУ Василя Малюка і міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо перевірок і розслідування кримінальних правопорушень.



Встановлено багато фактів порушень та очевидно фальшивих інвалідностей посадовців.

Доповідали Премʼєр-міністр Денис Шмигаль, міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко та міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович щодо кроків, які повинні бути зроблені на урядовому рівні.



Окремо розглянули ситуацію в системі органів прокуратури України. Доповідав Генеральний прокурор Андрій Костін.



РНБО визначила перелік рішень, які повернуть справедливість. Затвердив їх указом.



Зокрема, це цифровізація процесів проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій, реальна перевірка декларацій членів МСЕК, перевірка й перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності посадовців і аудит відповідних пенсійних нарахувань, законодавчі зміни для невідкладного реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні, а також перегляд системи та механізму нарахувань пенсійних виплат посадовцям державних органів.



Але вважаю, що відповідальність за ситуацію зараз має бути персональною.



Доручив Премʼєр-міністру України розв’язати проблему на рівні центральних органів виконавчої влади, зокрема відповідних міністерств. Потрібні кадрові рішення.



Також повинна бути й політична відповідальність Генерального прокурора за ситуацію в органах прокуратури України» - підкреслив Володимир Зеленський.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.