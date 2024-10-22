Практика судів
  1. В Україні

Регіональні сервісні центри МВС в Рівненській, Волинській та Житомирській областях об'єднали в один

21:24, 22 жовтня 2024
Регіональні сервісні центри МВС Рівненської, Волинської та Житомирської областей почали працювати в новому форматі.
Регіональні сервісні центри МВС в Рівненській, Волинській та Житомирській областях об'єднали в один
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головний сервісний центр МВС продовжує проводити реформу системи сервісних центрів МВС. Так, тепер структурні зміни торкнулись ще трьох областей – об’єднано регіональні сервісні центри МВС в Рівненській, Волинській та Житомирській областях. Нова структура має назву: регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Рівненській, Волинській та Житомирській областях. Він розташований у місті Рівне.

Підрозділи працюють за принципом екстериторіальності, незалежно від місця реєстрації проживання громадян. А тому отримати послуги з обміну посвідчення водія, реєстрації та перереєстрації транспортних засобів можливо у будь-якому сервісному центрі МВС цих областей. А складання теоретичних та практичних іспитів залишається у двох сервісних центрах МВС Рівненської області, у двох – Волинської та у трьох центрах Житомирської областей.

Зокрема, послуги екзаменації здійснюються у таких сервісних центрах МВС:

Рівненська область:

  • № 5641 (м. Рівне);
  • № 5643 (м. Сарни).

Волинська область:

  • № 0741 (с. Струмівка);
  • № 0742 (м. Ковель).

Житомирська область:

  • № 1841 (с. Довжик);
  • № 1843 (м. Коростень);
  • № 1844 (м. Звягель).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МВС посвідчення водія сервісний центр МВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Були дуже непереконливі доповіді міністра охорони здоров’я та міністра соціальної політики – Володимир Зеленський про ситуацію з МСЕК

Володимир Зеленський назвав непереконливими доповіді міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка та міністерки соцполітики Оксани Жолнович щодо ситуації з МСЕК.

Мінфін: Меморандум з МВФ включає потенційну можливість підвищення тарифів на енергоносії, але лише за умови виділення ресурсів для захисту вразливих домогосподарств

Усі оновлення Меморандуму з МВФ розглядали потенційну можливість підвищення тарифів на енергоносії, як захід, спрямований на вирішення проблем в енергетичному секторі через повномасштабну війну – Міністерство фінансів України.

Державна судова адміністрація остаточно програла судовий процес проти Ради суддів України

Верховний Суд вказав, що РСУ не перевищувала своїх повноважень і мала право на звернення із заявою щодо дій або бездіяльності ДСА.

МСЕК буде ліквідовано з 31 грудня, а щодо пенсійних виплат по інвалідності посадовцям проведуть аудит – рішення РНБО

Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо підготовки законопроектів про ліквідацію МСЕК, а також перегляду системи та механізму нарахувань пенсійних виплат посадовим особам державних органів.

Конкурс в апеляційні господарські суди – результати тестування за 22 жовтня

7 кандидатів не набрали прохідний бал, а ще 10 не з’явилися.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Баєв
    Сергій Баєв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ніна Бабич
    Ніна Бабич
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Валеріан Луняченко
    Валеріан Луняченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси