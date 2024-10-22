Регіональні сервісні центри МВС в Рівненській, Волинській та Житомирській областях об'єднали в один

Головний сервісний центр МВС продовжує проводити реформу системи сервісних центрів МВС. Так, тепер структурні зміни торкнулись ще трьох областей – об’єднано регіональні сервісні центри МВС в Рівненській, Волинській та Житомирській областях. Нова структура має назву: регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Рівненській, Волинській та Житомирській областях. Він розташований у місті Рівне.
Підрозділи працюють за принципом екстериторіальності, незалежно від місця реєстрації проживання громадян. А тому отримати послуги з обміну посвідчення водія, реєстрації та перереєстрації транспортних засобів можливо у будь-якому сервісному центрі МВС цих областей. А складання теоретичних та практичних іспитів залишається у двох сервісних центрах МВС Рівненської області, у двох – Волинської та у трьох центрах Житомирської областей.
Зокрема, послуги екзаменації здійснюються у таких сервісних центрах МВС:
Рівненська область:
Волинська область:
Житомирська область:
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