Регіональні сервісні центри МВС в Рівненській, Волинській та Житомирській областях об'єднали в один

Регіональні сервісні центри МВС Рівненської, Волинської та Житомирської областей почали працювати в новому форматі.

Головний сервісний центр МВС продовжує проводити реформу системи сервісних центрів МВС. Так, тепер структурні зміни торкнулись ще трьох областей – об’єднано регіональні сервісні центри МВС в Рівненській, Волинській та Житомирській областях. Нова структура має назву: регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Рівненській, Волинській та Житомирській областях. Він розташований у місті Рівне.

Підрозділи працюють за принципом екстериторіальності, незалежно від місця реєстрації проживання громадян. А тому отримати послуги з обміну посвідчення водія, реєстрації та перереєстрації транспортних засобів можливо у будь-якому сервісному центрі МВС цих областей. А складання теоретичних та практичних іспитів залишається у двох сервісних центрах МВС Рівненської області, у двох – Волинської та у трьох центрах Житомирської областей.

Зокрема, послуги екзаменації здійснюються у таких сервісних центрах МВС:

Рівненська область:

№ 5641 (м. Рівне);

№ 5643 (м. Сарни).

Волинська область:

№ 0741 (с. Струмівка);

№ 0742 (м. Ковель).

Житомирська область:

№ 1841 (с. Довжик);

№ 1843 (м. Коростень);

№ 1844 (м. Звягель).

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