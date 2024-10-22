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Региональные сервисные центры МВД в Ровенской, Волынской и Житомирской областях объединили в один

21:24, 22 октября 2024
Региональные сервисные центры МВД Ровенской, Волынской и Житомирской областей начали работу в новом формате.
Региональные сервисные центры МВД в Ровенской, Волынской и Житомирской областях объединили в один
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Главный сервисный центр МВД продолжает проводить реформу системы сервисных центров МВД. Теперь структурные изменения коснулись еще трех областей – объединены региональные сервисные центры МВД в Ровенской, Волынской и Житомирской областях. Новая структура называется: региональный сервисный центр ГСЦ МВД в Ровенской, Волынской и Житомирской областях. Он расположен в городе Ровно.

Подразделения работают по принципу экстерриториальности независимо от места регистрации проживания граждан. А потому получить услуги по обмену удостоверения водителя, регистрации и перерегистрации транспортных средств возможно в любом сервисном центре МВД этих областей. А сдача теоретических и практических экзаменов остается в двух сервисных центрах МВД Ровенской области, в двух – Волынской и трех центрах Житомирской областей.

В частности, услуги экзаменации осуществляются в следующих сервисных центрах МВД:

Ровенская область:

  • № 5641 (г. Ровно);
  • №5643 (г. Сарны).

Волынская область:

  • № 0741 (с. Струмовка);
  • №0742 (г. Ковель).

Житомирская область:

  • № 1841 (с. Довжик);
  • № 1843 (г. Коростень);
  • №1844 (г. Звягель).

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