Региональные сервисные центры МВД в Ровенской, Волынской и Житомирской областях объединили в один

Главный сервисный центр МВД продолжает проводить реформу системы сервисных центров МВД. Теперь структурные изменения коснулись еще трех областей – объединены региональные сервисные центры МВД в Ровенской, Волынской и Житомирской областях. Новая структура называется: региональный сервисный центр ГСЦ МВД в Ровенской, Волынской и Житомирской областях. Он расположен в городе Ровно.
Подразделения работают по принципу экстерриториальности независимо от места регистрации проживания граждан. А потому получить услуги по обмену удостоверения водителя, регистрации и перерегистрации транспортных средств возможно в любом сервисном центре МВД этих областей. А сдача теоретических и практических экзаменов остается в двух сервисных центрах МВД Ровенской области, в двух – Волынской и трех центрах Житомирской областей.
В частности, услуги экзаменации осуществляются в следующих сервисных центрах МВД:
Ровенская область:
Волынская область:
Житомирская область:
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