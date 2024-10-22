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Перегляд порядку нарахувань пенсійних виплат посадовцям і кадрові рішення – Володимир Зеленський підсумував засідання РНБО

17:04, 22 жовтня 2024
Президент Володимир Зеленський заявив, що через ситуацію з МСЕК будуть кадрові рішення, а також анонсував перегляд системи та механізму нарахувань пенсійних виплат посадовцям державних органів.
Перегляд порядку нарахувань пенсійних виплат посадовцям і кадрові рішення – Володимир Зеленський підсумував засідання РНБО
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Президент Володимир Зеленський 22 жовтня розповів, що провів засідання РНБО. Воно стосувалося ситуації з МСЕК і зловживаннями посадових осіб різних державних органів із отриманням інвалідності.

«Були доповіді голови СБУ Василя Малюка і міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо перевірок і розслідування кримінальних правопорушень.

Встановлено багато фактів порушень та очевидно фальшивих інвалідностей посадовців.
Доповідали Премʼєр-міністр Денис Шмигаль, міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко та міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович щодо кроків, які повинні бути зроблені на урядовому рівні.

Окремо розглянули ситуацію в системі органів прокуратури України. Доповідав Генеральний прокурор Андрій Костін.

РНБО визначила перелік рішень, які повернуть справедливість. Затвердив їх указом.

Зокрема, це цифровізація процесів проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій, реальна перевірка декларацій членів МСЕК, перевірка й перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності посадовців і аудит відповідних пенсійних нарахувань, законодавчі зміни для невідкладного реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні, а також перегляд системи та механізму нарахувань пенсійних виплат посадовцям державних органів.

Але вважаю, що відповідальність за ситуацію зараз має бути персональною.

Доручив Премʼєр-міністру України розв’язати проблему на рівні центральних органів виконавчої влади, зокрема відповідних міністерств. Потрібні кадрові рішення.

Також повинна бути й політична відповідальність Генерального прокурора за ситуацію в органах прокуратури України» - підкреслив Володимир Зеленський.

Автор: Наталя Мамченко

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СБУ Володимир Зеленський МСЕК РНБО

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Перегляд порядку нарахувань пенсійних виплат посадовцям і кадрові рішення – Володимир Зеленський підсумував засідання РНБО

Президент Володимир Зеленський заявив, що через ситуацію з МСЕК будуть кадрові рішення, а також анонсував перегляд системи та механізму нарахувань пенсійних виплат посадовцям державних органів.

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