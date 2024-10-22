У Києві судитимуть директора Департаменту КМДА та оцінювачів за збитки бюджету на 330 тисяч гривень

Директора департаменту КМДА та двох оцінювачів судитимуть за шахрайську схему з ремонтом комунального майна.

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У Києві завершено розслідування стосовно директора Департаменту комунальної власності КМДА та двох оцінювачів, яких підозрюють в організації схеми незаконного відшкодування коштів за ремонт комунального приміщення. Обвинувальні акти вже передано до суду.

Як повідомили у поліції Києва, в липні цього року слідчі Солом'янського управління спільно з СБУ та під керівництвом Солом'янської окружної прокуратури викрили злочинну схему. Встановлено, що Департамент КМДА уклав договір оренди з благодійним фондом на нежитлове приміщення, яке планувалося для подальшої приватизації. Орендар провів ремонт, що підлягав компенсації, але оцінювачі, залучені до перевірки робіт, внесли неправдиві дані у звіт, що призвело до безпідставної виплати з міського бюджету 330 тисяч гривень.

Директора департаменту звинувачують у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України), а оцінювачів — у зловживанні повноваженнями та підробленні документів (ч. 3 ст. 365-2 та ч. 3 ст. 358 КК України). Максимальне покарання за ці правопорушення може становити до восьми років ув'язнення.

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