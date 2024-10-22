У Києві у Будинку природи відкривають заняття з акваріумістики

Так як напрям акваріумістики набув нового значення – це зоотерапія, яка сприяє психоемоційному відновленню людей, його планують розвивати і залучати охочих.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

У столиці проведуть серію прикладних занять зі створення та догляду за різнотипними акваріумами. Ініціатива запрацює з 26 жовтня на базі КП «Київський міський Будинок природи».

За словами виконувачки обов’язків директора комунального підприємства Аліни Приходько, під час повномасштабного вторгнення напрям акваріумістики набув нового значення – це зоотерапія, яка сприяє психоемоційному відновленню людей.

«Тому ми плануємо розвивати цей напрям і залучати всіх охочих. Так, незабаром починаємо серію занять «Школа акваріумістики», де провідні фахівці та фахівчині напряму навчать створювати штучні екосистеми закритого типу, поділяться досвідом і розглянуть останні тренди», – розповіла вона.

Всього у програмі заплановано 14 занять для двох рівнів підготовки: початковий і професійний.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

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