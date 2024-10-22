В Киеве в Доме природы открывают занятия по аквариумистике

Так как направление аквариумистики приобрело новое значение – это зоотерапия, которая способствует психоэмоциональному восстановлению людей, его планируют развивать и привлекать желающих.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

В столице проведут серию прикладных занятий по созданию и уходу за разнотипными аквариумами. Инициатива будет работать с 26 октября на базе КП «Киевский городской Дом природы».

По словам исполняющей обязанности директора коммунального предприятия Алины Приходько, во время полномасштабного вторжения направление аквариумистики приобрело новое значение – это зоотерапия, которая способствует психоэмоциональному восстановлению людей.

«Поэтому мы планируем развивать это направление и привлекать всех желающих. Так, вскоре начинаем серию занятий «Школа аквариумистики», где ведущие специалисты и специалистки напрямую научат создавать искусственные экосистемы закрытого типа, поделятся опытом и рассмотрят последние тренды», – рассказала она.

Всего в программе запланировано 14 занятий для двух уровней подготовки: начальный и профессиональный.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

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