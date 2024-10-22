Школьного учителя и аспиранта можно мобилизовать, если они заранее не сообщили об основаниях отсрочки ТЦК – решения судов

Суды в решениях указывают, что о наличии права на отсрочку нужно уведомлять ТЦК заранее, а после мобилизации это делать уже поздно.

Фото: NovynyLive

В случае, если у военнообязанного есть право на отсрочку, в том числе по основаниям работы в должности учителя или учебы, он должен сообщить об этом ТЦК до того, как его мобилизуют. В противном случае действия ТЦК по мобилизации лица, даже если у него имеется предусмотренное законом основание для отсрочки, являются законными.

Об этом свидетельствуют решения судов.

Так, з позовом до ТЦК звернувся вчитель.

Вказав, що у 2015 році закінчив з відзнакою Національний педагогічний університет імені Драгоманова, здобув ступінь магістра за спеціальністю «математика» та здобув кваліфікацію математика, вчителя фізики та інформатики.

За отриманим фахом з 1 жовтня 2020 року працює вчителем математики в ліцеї Оболонського району м. Києва, у 2023-2024 навчальному році мав педагогічне навантаження 28,5 годин на тиждень, у 2024-2025 попередньо заплановано педагогічне навантаження з математики та інформатики 30 годин на тиждень.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» користується правом на відстрочку та не може бути призваним до зав ЗСУ під час мобілізації.

Через додаток Резерв+ позивачем було оновлено військово-облікові дані як військовозобов`язаного.

Письмову заяву про отримання довідки про відстрочку до ТЦК ним не було подано в зв`язку з великим навантаженням.

22.07.2024 позивач разом з товаришем був примусово затриманий на блокпосту та доставлений в приміщення ТЦК, з 24.07.2024 перебуває в навчально-механічному полку.

Вважаючи такі дії відповідача протиправними, позивач звернувся за захистом порушеного права до Тернопільського окружного адміністративного суду.

ТЦК, зі свого боку, вказало, що згідно даних, отриманих з АІТС «Оберіг» встановлено, що позивач перебуває в картотеці вільних залишків і підлягає призову на військову службу, тому оскільки він визнаний придатним до військової служби згідно довідки ВЛК від 22.07.2024, його було призвано на військову службу та направлено для подальшого проходження військової служби до військової частини.

З тверджень позивача вбачається, що із заявою та підтверджуючими до неї документами, які підтверджують право на оформлення відстрочки не звертався, тому відповідно дана відстрочка не оформлялася, через що дана інформація була відсутня в АІТС «Оберіг».

ТЦК вказав, що під час проведення мобілізаційних заходів, позивачем не надавалися будь-які документи на підтвердження того, що він працює у закладі середньої загальної освіти та його зайнятість за основним місцем роботи у цьому закладі становить не менш як 0,75 ставки (довідка управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації видана 23.07.2024, після того, як позивача призвано на військову службу 22.07.2024).

Тернопільський окружний адміністративний суд 9 жовтня 2024 року у цій справі №500/4666/24 вказав, що бере до уваги, що довідка про місце роботи позивача вчителем математики видана 23.07.2024, тобто, наступного дня після виникнення спірних правовідносин.

Таким чином твердження позивача про протиправні дії ТЦК щодо призову на військову службу 22.07.2024 за наявності права на відстрочку не підтверджено належними та допустимими доказами.

Суд доходить висновку, щоб скористатися правом на відстрочку, військовозобов`язаний повинен подати заяву та долучити підтверджуючі документи.

Саме на військовозобов`язаного покладено обов`язок самостійно повідомити ТЦК про наявність підстав для відстрочки і надати документи, які це право підтверджують.

Оцінюючи дії ТЦК, судом враховано, що оскільки позивач із заявою про надання відстрочки до ТЦК не звертався, тому відповідно така відстрочка не оформлялася і відповідна інформація була відсутня в АІТС «Оберіг».

Отже, суд вважає, що у спірних правовідносинах ТЦК не порушено прав позивача, протилежного судовим розглядом не встановлено, а позивачем не доведено.

Враховуючи викладене, суд відмовив у задоволенні позовних вимог.

Аналогічну позицію висловив 18 вересня 2024 року Закарпатський окружний адміністративний суд у справі №260/2281/24.

Так, чоловік звернувся до суду з адміністративним позовом до ТЦК, в якому просив визнати протиправними дії ТЦК і скасувати наказ про мобілізацію. 14 березня 2024 року позивач був затриманий в порядку адміністративного затримання, а 17 березня його доставили у ТЦК.

Посилався на те, що на час призову був аспірантом з денною формою навчання та відповідно до статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не підлягав призову на військову службу станом на 17.03.2024. Зауважує, що повідомляв працівників ТЦК, що має підстави для відстрочки від мобілізації, адже є аспірантом денної форми навчання в Міжрегіональній Академії управління персоналом (МАУП), проте працівники ТЦК не брали до уваги наявну в позивача підставу для відстрочки.

Суд вказав, що відповідно до статті 23 Закону про мобілізацію №3543-XII призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

З матеріалів справи вбачається, що з 1 листопада 2022 року позивач є аспірантом Міжрегіональної Академії управління персоналом денної форми навчання на умовах контракту. Строк закінчення навчання 31 жовтня 2026 року. Вказане підтверджується серед іншого й довідкою від 19 березня 2024 року.

Отже, на момент призову на військову службу позивач мав право на одержання відстрочки.

Разом з тим, суд звертає увагу на те, що право на відстрочку від призову на військову службу повинно бути реалізоване військовозобов`язаним шляхом вчинення ним активних дій та оформлення його у відповідний спосіб уповноваженим органом (зокрема, районним ТЦК).

При цьому реалізація такого права може бути здійснена лише до моменту набуття ним статусу військовослужбовця.

Натомість, матеріали справи не містять доказів того, що під час проведення мобілізаційних процедур, позивач надавав відповідачу будь-які документи для підтвердження наявності у нього статусу аспіранта.

ТЦК, у свою чергу, у своїй заяві від 10.09.2024 вказував на те, що під час призову на військову службу представниками здійснюється перевірка військовозобов`язаних за допомогою ЄДРВ АС «Оберіг», де передбачений статус військовозобов`язаного (підлягає призову/користується правом на відстрочку/заброньований тощо)» та на момент призову згідно отриманих відомостей громадянин перебував на обліку в ТЦК (м. Київ) та знаходився в картотеці вільних залишків, підкартотеці підлягають призову на військову службу за мобілізацією. Тобто жодних документів, які б підтвердили наявність підстав для надання позивачу відстрочки від призову на військову службу відповідно до абзацу другого частини третьої статті 23 Закону №3543-XII не надходило.

Щодо наданої позивачем до суду довідки приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»» від 19 березня 2024 року про те, що він є аспірантом МАУП денної форми навчання на умовах контракту, суд вказує, що доказів отримання такої відповідачем на момент призову позивача до матеріалів справи не додано, а тому така не може підтвердити порушення відповідачем права позивача на одержання відстрочки.

Суд звертає увагу на те, що вказану довідку було видано закладом освіти 19.04.2024, тобто після проходження позивачем ВЛК та за два дні до винесення оспорюваного наказу, що ставить під сумнів можливість пред`явлення такої працівникам ТЦК. Протилежного позивачем не доведено.

Крім того, відповідно до ч. 11 статті 38 Закону №2232-XII призовники, військовозобов`язані, резервісти в разі зміни їх сімейного стану, стану здоров`я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи, посади зобов`язані особисто в семиденний строк повідомити про такі зміни відповідні органи, де вони перебувають на військовому обліку, у тому числі у випадках, визначених КМУ, через центри надання адміністративних послуг та інформаційно-телекомунікаційні системи.

Подібні положення відображено у пункті 1 Правил військового обліку призовників і військовозобов`язаних, затверджених постановою КМУ від 7 грудня 2016 року №921, яким визначено, що призовники і військовозобов`язані повинні особисто повідомляти у семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну їх сімейного стану, стану здоров`я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади.

Тобто, з метою ведення ТЦК спеціального обліку військовозобов`язаних, резервістів, які мають право на відстрочку, на останніх покладено обов`язок із своєчасного повідомлення органу, в якому вони перебувають на військовому обліку, про зміну їх сімейного стану, стану здоров`я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади.

Отже, право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, особливого періоду, кореспондує з обов`язком військовозобов`язаного дотримуватися правил військового обліку, зокрема щодо своєчасного повідомлення органу про зміну рівня освіти.

Аналогічна правова позиція викладена Верховним Судом у постанові від 18 січня 2024 року у справі №280/6033/22.

В той же час, доказів звернення до відповідного органу щодо внесення змін до облікових даних у зв`язку із зарахуванням на денну форму навчання до МАУП з наданням підтверджуючих документів, позивач до суду не надав.

Підсумовуючи вищевикладене, суд вказує, що відсутність в матеріалах справи відомостей про те, що позивач повідомляв відповідача про обставини, які надають йому право на відстрочку, дозволяють дійти висновку, що позивач можливістю реалізації права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації та оформлення його у відповідний спосіб не скористався.

Більше того, наявність у закладу освіти обов`язку повідомити відповідний ТЦК про зміни у даних військовозобов`язаного, якого прийнято на навчання до цього закладу освіти не спростовує наявність у позивача обов`язку надати відповідні документи щодо зміни його рівня освіти до органу, в якому він перебуває на військовому обліку, у встановлений строк, що позивачем зроблено не було.

Таким чином, суд приходить висновку, що ТЦК діяв в межах, визначених законом, а наказ, яким позивача призвано на військову службу та направлено для проходження військової служби до військової частини, прийнято правомірно.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.