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Климатологи предупредили о разрушительных последствиях в Европе из-за изменений океанических течений

21:06, 22 октября 2024
Более 40 ученых обратились к правительствам Северной Европы из-за угрозы изменения океанической циркуляции.
Климатологи предупредили о разрушительных последствиях в Европе из-за изменений океанических течений
Источник фото: UKR.NET
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Более 40 ученых-климатологов обратились к министрам стран Северной Европы с призывом предотвратить серьезные изменения в Атлантическом океаническом течении, которые могут привести к резким изменениям климата и нанести вред экосистемам. Об этом сообщает Reuters.

В своем письме к Совету министров, в который входят Дания, Швеция, Финляндия, Исландия, Норвегия и три автономные территории, ученые отметили, что глобальное потепление может разрушить систему океанических течений, которая приносит теплую воду в Северную Атлантику, обеспечивая мягкий климат в Европе.

«Такое изменение циркуляции океана будет иметь разрушительные и необратимые последствия, особенно для стран Северной Европы, но также и для других частей мира», - отмечается в обращении.

Климатологи призвали к глобальным действиям по сокращению выбросов парниковых газов, чтобы снизить риск нарушения океанической системы. По мнению ученых, угроза изменения течения была недооценена, и переломный момент может наступить уже в ближайшие десятилетия.

Профессор Питер Дитлевсен из Копенгагенского университета предостерег: «Если Британия и Ирландия станут похожими на северную Норвегию, (это) будет иметь огромные последствия. Мы пришли к выводу, что вероятность этого не является низкой. Это не то, к чему можно легко приспособиться».

По данным Метеорологической службы Великобритании, нарушение океанической системы приведет к похолоданию в Северном полушарии, повышению уровня Атлантического океана, уменьшению осадков в Европе и Северной Америке, а также к смещению муссонов в Южной Америке и Африке.

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Европа

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