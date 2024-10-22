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Кліматологи попередили про руйнівні наслідки в Європі через зміни океанічних течій

21:06, 22 жовтня 2024
Понад 40 вчених звернулися до урядів Північної Європи через загрозу зміни океанічної циркуляції.
Кліматологи попередили про руйнівні наслідки в Європі через зміни океанічних течій
Джерело фото: UKR.NET
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Понад 40 вчених-кліматологів звернулися до міністрів країн Північної Європи із закликом запобігти серйозним змінам в Атлантичній океанічній течії, що можуть призвести до різких змін клімату та завдати шкоди екосистемам. Про це повідомляє Reuters.

У своєму листі до Ради міністрів, до якої входять Данія, Швеція, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та три автономні території, вчені наголосили, що глобальне потепління може зруйнувати систему океанічних течій, яка приносить теплу воду в Північну Атлантику, забезпечуючи м'який клімат у Європі.

«Така зміна циркуляції океану матиме руйнівні і незворотні наслідки, особливо для країн Північної Європи, але також і для інших частин світу» – зазначається у зверненні.

Кліматологи закликали до глобальних дій щодо скорочення викидів парникових газів, аби знизити ризик порушення океанічної системи. На думку вчених, загроза зміни течії була недооцінена, і переломний момент може настати вже в найближчі десятиліття.

Професор Пітер Дітлевсен з Копенгагенського університету застеріг: «Якщо Британія та Ірландія стануть схожими на північну Норвегію, (це) матиме величезні наслідки. Ми дійшли висновку, що ймовірність цього не є низькою. Це не те, до чого можна легко пристосуватися».

За даними Метеорологічної служби Великої Британії, порушення океанічної системи призведе до похолодання в Північній півкулі, підвищення рівня Атлантичного океану, зменшення опадів у Європі та Північній Америці, а також до зміщення мусонів у Південній Америці та Африці.

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Європа

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