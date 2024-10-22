Василь Малюк заявив, що 64 посадовці МСЕК отримали підозри у вчиненні злочинів

Окрім того, за ініціативою СБУ скасовано 4 106 висновків про інвалідність, яку призначали на підставі фіктивних документів.

Голова Служби безпеки України Василь Малюк повідомив, що у 2024 році за матеріалами СБУ 64 посадовця медико-соціальних експертних комісій отримали підозри у вчиненні злочинів, а ще 9 осіб уже засуджено. Окрім того, за ініціативою української спецслужби скасовано 4 106 висновків про інвалідність, яку призначали на підставі фіктивних документів.

Про це заявив Василь Малюк за підсумками засідання РНБО, пише «Цензор.НЕТ» та «Українська правда».

«Служба безпеки системно протидіє загрозам державній безпеці, зокрема тим, які шкодять обороноздатності країни. В тому числі — активно відпрацьовує факти зловживань у системі МСЕК, які вкрай негативно впливають на мобілізаційні процеси. Вже маємо результати і будемо надалі максимально жорстко протидіяти подібним ганебним явищам», — підкреслив Василь Малюк.

Так, серед іншого СБУ викрила і припинила діяльність 8 організованих злочинних угруповань, до яких входили представники МСЕК у різних регіонах України.

Яке раніше писала «Судово-юридична газета», СБУ знайшла у керівниці Миколаївської обласної МСЕК 450 тисяч доларів та колекцію ювелірних виробів.

Нагадаємо, що Офіс Генерального прокурора призначив службове розслідування після того, як у медіа зʼявилася інформація про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.

«У зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури Генеральний прокурор підписав наказ про проведення службового розслідування», - заявили в ОГП.

Там вказали, що службове розслідування охоплюватиме перевірку не лише інформації, яка стосується вищезгаданої обласної прокуратури, а й інших органів прокуратури.

Зокрема, зазначається, що комісія з проведення службового розслідування вже розпочала збір інформації та документів для з’ясування цих обставин.

Напередодні стало відомо, що керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу підозрюють у незаконному збагаченні. У її робочому кабінеті виявили 100 тисяч доларів, а також підроблені медичних документів, списки із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів, 300 тисяч євро, понад 5 млн гривень, брендові прикраси та коштовності.

Тетяні Крупі обрали запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю застави у 500 млн грн.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що НАЗК повторно перевірить декларацію очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи.

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