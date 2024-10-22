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СБУ знайшла у керівниці Миколаївської обласної МСЕК 450 тисяч доларів та колекцію ювелірних виробів

09:27, 22 жовтня 2024
За даними СБУ, для переховування нелегальних доходів посадовиця оформила на свого сина три незадекларовані квартири.
СБУ знайшла у керівниці Миколаївської обласної МСЕК 450 тисяч доларів та колекцію ювелірних виробів
Фото: СБУ
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Служба безпеки викрила керівницю Миколаївської обласної МСЕК на корупційних схемах для ухилянтів. 

Як повідомляє СБУ, у посадовиці під час обшуку виявили понад 450 тис. доларів США та колекцію ювелірних виробів, які вона переховувала за різними адресами.

Більшість вилучених грошей та коштовностей була виявлена в квартирі її сина – студента медичного університету, у якого також знайшли паспорт рф.

Зазначається, що він оформив громадянство рф у колишньому генконсульстві рф в Одесі до початку повномасштабної війни.

СБУ повідомляє, що для переховування нелегальних доходів посадовиця оформила на свого сина три незадекларовані квартири.

За інформацією слідства, з 2015 по 2023 рік керівниця медико-соціальної експертизи декларувала лише офіційні доходи, які в сумі склали трохи більше 2 мільйонів гривень.

Додатково було встановлено, що у 2023 році вона оформляла для себе та свого сина інвалідність 2-ї групи, щоб отримати державні пільги та соціальні виплати.

Наразі розглядається питання про оголошення підозри чиновниці. 

Нагадаємо, що Офіс Генерального прокурора призначив службове розслідування після того, як у медіа зʼявилася інформація про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.

Також ми писали, що керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу підозрюють у незаконному збагаченні. У її робочому кабінеті виявили 100 тисяч доларів, а також підроблені медичних документів, списки із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів, 300 тисяч євро, понад 5 млн гривень, брендові прикраси та коштовності.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що чекає від СБУ, ДБР та Офісу Генпрокурора швидких рішень щодо МСЕК. 

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СБУ МСЕК

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