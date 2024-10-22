У ВМС пояснили, чому Кримський міст не знищений

Не слід забувати, що є пріоритетність цілей та про те, що є протидія з боку ворога — речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Керченський міст досі не знищений через те, що у Збройних Силах України є певні пріоритети, а також через дії противника, які заважають виконанню цієї мети. Про це під час телемарафону сказав речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Він зазначив, що підрозділи ВМС ЗСУ вже неодноразово вражали об’єкти, які знаходились у східній частині Азовського моря.

"Це і Краснодарський край, і Єйськ, порт Кавказ… Тобто, якщо взяти мапу, то зрозуміло, що міст в зоні ураження наших систем озброєння. І це ні для кого не секрет, що всі ці системи працювали навіть далі, ніж знаходиться ця незаконна прибудова", - сказав Плетенчук.

Він зазначив, що суто технічно українські військовослужбовці мають можливість завдати удару по мосту, але "не слід забувати про те, що є протидія з боку ворога".

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