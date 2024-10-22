У Сумах після атаки шахедами загинуло три людини, серед них — дитина

рф декілька разів атакувала Суми ударними дронами, внаслідок чого постраждали будинки та критична інфраструктура.

Фото: Суспільне Суми

У ніч проти 22 жовтня рф вдарила по Сумах шахедами. Внаслідок влучання загинуло три людини, зокрема дитина. Про це повідомили в ОВА.

Удар припав по приватному житловому сектору міста, де пошкоджено житлові будинки.

Крім того, Суми зазнали повторного удару вже зранку. Ворог поцілив по житловому багатоквартирному будинку й об'єктах критичної інфраструктури. Наслідки ще уточнюють.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.