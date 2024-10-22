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У Сумах після атаки шахедами загинуло три людини, серед них — дитина

08:46, 22 жовтня 2024
рф декілька разів атакувала Суми ударними дронами, внаслідок чого постраждали будинки та критична інфраструктура.
У Сумах після атаки шахедами загинуло три людини, серед них — дитина
Фото: Суспільне Суми
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У ніч проти 22 жовтня рф вдарила по Сумах шахедами. Внаслідок влучання загинуло три людини, зокрема дитина. Про це повідомили в ОВА.

Удар припав по приватному житловому сектору міста, де пошкоджено житлові будинки.

Крім того, Суми зазнали повторного удару вже зранку. Ворог поцілив по житловому багатоквартирному будинку й об'єктах критичної інфраструктури. Наслідки ще уточнюють.

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Суми

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