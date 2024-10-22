В Сумах после атаки шахедами погибли три человека, среди них — ребенок

В ночь на 22 октября рф ударила по Сумам шахедами. В результате попадания погибли три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщили в ОВА.
Удар пришелся по частному жилому сектору города, где повреждены жилые дома.
Кроме того, Сумы пережили повторный удар уже утром. Враг попал по жилому многоквартирному дому и объектам критической инфраструктуры. Последствия еще уточняются.
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