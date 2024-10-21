Владимир Зеленский пообещал системное, кадровое и процессуальное реагирование на злоупотребление МСЭК

Президент Владимир Зеленский заявил о сотнях эпизодов нарушений на разном уровне из-за нечестной работы МСЭК.

Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что были проведены важные подготовительные совещания накануне заседания СНБО, посвященного коррупционным случаям, связанным с ненадлежащей деятельностью медико-социальных экспертных комиссий. По его словам, выявлены сотни эпизодов нарушений на разном уровне из-за нечестной работы МСЭК.

"Сегодня провели необходимые подготовительные совещания перед СНБО. Много новых деталей. К сожалению, сотни эпизодов нарушений на разном уровне из-за нечестной работы МСЭК", - сказал Президент в обращении.

Зеленский сказал, что на нарушения будет системное, кадровое и процессуальное реагирование.

Ранее Зеленский заявив, что ждет от СБУ, ГБР и Офиса Генпрокурора скорых решений по МСЭК.

Напомним, что Офис Генерального прокурора назначил служебное расследование после того, как в СМИ появилась информация о получении групп инвалидности 50 прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры.

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