Зеленский заявил, что ждет от СБУ, ГБР и Офиса Генпрокурора скорых решений по МСЭК

Президент собирает заседание СНБО по коррупции в МСЭК.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что назначил заседание Совета нацбезопасности и обороны по коррупции в МСЭК.

Также Глава государства ждет от правоохранителей быстрых решений относительно медико-социальных экспертных комиссий.

«Это реально внутренний враг. Происходящее с МСЭК – медико-социальными экспертными комиссиями – и наглостью людей, в частности, прокуроров, которые воспользовались своими связями с МСЭК и оформляли себе фальшивые инвалидности. Я жду от правоохранителей, в частности, прежде всего СБУ, ГБР, Офиса генпрокурора, соответствующих быстрых жестких решений. Назначил СНБО», - подчеркнул Президент в вечернем обращении.

Напомним, что Офис Генерального прокурора назначил служебное расследование после того, как в СМИ появилась информация о получении групп инвалидности 50 прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры.

Накануне стало известно, что руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу подозревают в незаконном обогащении. В ее рабочем кабинете обнаружили 100 тысяч долларов, а также поддельные медицинские документы, списки с фамилиями и фиктивными диагнозами. Кроме того, дома у нее работники ГБР обнаружили почти 5 миллионов 244 тысячи долларов, 300 тысяч евро, более 5 млн гривен, брендовые украшения и драгоценности.

Татьяне Крупе избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью залога в 500 млн грн.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что НАПК повторно проверит декларацию руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.