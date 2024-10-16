В СМИ сообщили, что 50 прокуроров из Хмельницкой области оформили инвалидность – в ОГП отреагировали

Генпрокурор подписал приказ о проведении служебного расследования.

Офис Генерального прокурора назначил служебное расследование после того, как в СМИ появилась информация о получении групп инвалидности 50 прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры.

«В связи с распространением информации о получении групп инвалидности 50 прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры Генеральный прокурор подписал приказ о проведении служебного расследования», - заявили в ОГП.

Там указали, что служебное расследование будет охватывать проверку не только информации, касающейся вышеупомянутой областной прокуратуры, но и других органов прокуратуры.

В частности, отмечается, что комиссия по проведению служебного расследования уже приступила к сбору информации и документов для выяснения этих обстоятельств.

Накануне стало известно, что руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу подозревают в незаконном обогащении. В ее рабочем кабинете обнаружили 100 тысяч долларов, а также поддельные медицинские документы, списки с фамилиями и фиктивными диагнозами. Кроме того, дома у нее работники ГБР обнаружили почти 5 миллионов 244 тысячи долларов, 300 тысяч евро, более 5 млн гривен, брендовые украшения и драгоценности.

Татьяне Крупе избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью залога в 500 млн грн.

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