Практика судов
  1. В Украине

В СМИ сообщили, что 50 прокуроров из Хмельницкой области оформили инвалидность – в ОГП отреагировали

18:21, 16 октября 2024
Генпрокурор подписал приказ о проведении служебного расследования.
В СМИ сообщили, что 50 прокуроров из Хмельницкой области оформили инвалидность – в ОГП отреагировали
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Офис Генерального прокурора назначил служебное расследование после того, как в СМИ появилась информация о получении групп инвалидности 50 прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры.

«В связи с распространением информации о получении групп инвалидности 50 прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры Генеральный прокурор подписал приказ о проведении служебного расследования», - заявили в ОГП.

Там указали, что служебное расследование будет охватывать проверку не только информации, касающейся вышеупомянутой областной прокуратуры, но и других органов прокуратуры.

В частности, отмечается, что комиссия по проведению служебного расследования уже приступила к сбору информации и документов для выяснения этих обстоятельств.

Накануне стало известно, что руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу подозревают в незаконном обогащении. В ее рабочем кабинете обнаружили 100 тысяч долларов, а также поддельные медицинские документы, списки с фамилиями и фиктивными диагнозами. Кроме того, дома у нее работники ГБР обнаружили почти 5 миллионов 244 тысячи долларов, 300 тысяч евро, более 5 млн гривен, брендовые украшения и драгоценности.

Татьяне Крупе избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью залога в 500 млн грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

прокуратура прокурор офис генерального прокурора

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Тестирование на когнитивные способности для кандидатов в апелляционные суды начнется 4 ноября

Первыми 4-6 ноября тесты на определение уровня IQ будут сдавать кандидаты на должности судей апелляционных судов гражданской специализации.

Комитет поддержал создание нового министерства демографии и диаспоры – Николай Княжицкий

Комитет, возглавляемый Никитой Потураевым, поддержал создание в Украине министерства демографии и диаспоры – ранее соавтор проекта Николай Княжицкий предложил предусмотреть под новое министерство средства в бюджете.

Кабмин утвердил порядок ведения реестра лоббистов, где будут данные о встречах с депутатами и министрами

Правительство утвердило положение о Реестре прозрачности, куда будут вносить отчеты лоббисты.

Тестирование в апелляционные суды по уголовной специализации – результаты за 16 октября

9 кандидатов не набрали проходной балл, а еще 6 кандидатов не явились.

Кабмин утвердил правила антитеррористической безопасности и идентификации объектов, которые могут стать объектами террористических посягательств

Правительство урегулировало правила для обеспечения антитеррористической защищенности объектов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Сіренко
    Юрій Сіренко
    голова Черкаського апеляційного суду