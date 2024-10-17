На Волыни двух мужчин судят за незаконную переправку военнообязанных за границу

Злоумышленники вносили мужчин в систему «Путь» и вместе с тем предлагали «женитьбу» на женщине с инвалидностью.

На Волыни в суд направлен обвинительный акт в уголовном производстве об организации 38-летним жителем Каменя-Каширского и 30-летним жителем поселка Благодатное незаконная переправка лиц через госграницу. Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.

По данным следствия, старший из обвиняемых обеспечивал внесение ложных сведений о военнообязанных мужчинах в информационную систему «Путь» как о водителях предприятия, осуществляющего международные перевозки.

Таким образом, он сделал возможность выезда в страны Евросоюза пяти мужчин.

Вместе же обвиняемые предлагали мужчинам, которые законно не могли выехать с территории Украины, найти им «жену» - женщину с инвалидностью I или II группы, которая за денежное вознаграждение согласится вступить в фиктивный брак.

«Таким образом, в марте 2024 года они за 12 000 долларов помогли 32-летнему военнообязанному волынянину оформить фиктивный брак с 51-летней женщиной с инвалидностью II группы, которая находилась в затруднительном материальном положении», — отметили в прокуратуре.

Вскоре за свои действия мужчины будут отвечать перед судом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.