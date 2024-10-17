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На Волыни двух мужчин судят за незаконную переправку военнообязанных за границу

07:54, 17 октября 2024
Злоумышленники вносили мужчин в систему «Путь» и вместе с тем предлагали «женитьбу» на женщине с инвалидностью.
На Волыни двух мужчин судят за незаконную переправку военнообязанных за границу
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На Волыни в суд направлен обвинительный акт в уголовном производстве об организации 38-летним жителем Каменя-Каширского и 30-летним жителем поселка Благодатное незаконная переправка лиц через госграницу. Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.

 По данным следствия, старший из обвиняемых обеспечивал внесение ложных сведений о военнообязанных мужчинах в информационную систему «Путь» как о водителях предприятия, осуществляющего международные перевозки.

Таким образом, он сделал возможность выезда в страны Евросоюза пяти мужчин.

Вместе же обвиняемые предлагали мужчинам, которые законно не могли выехать с территории Украины, найти им «жену» - женщину с инвалидностью I или II группы, которая за денежное вознаграждение согласится вступить в фиктивный брак.

«Таким образом, в марте 2024 года они за 12 000 долларов помогли 32-летнему военнообязанному волынянину оформить фиктивный брак с 51-летней женщиной с инвалидностью II группы, которая находилась в затруднительном материальном положении», — отметили в прокуратуре.

Вскоре за свои действия мужчины будут отвечать перед судом.

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суд военнообязанный

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