На Волині двох чоловіків судять за незаконне переправлення військовозобов'язаних за кордон

Зловмисники вносили чоловіків до системи «Шлях» і разом з тим пропонували «одруження» із жінкою з інвалідністю.

На Волині скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про організацію 38-річним жителем Каменя-Каширського та 30-річним жителем селища Благодатне незаконного переправлення осіб через держкордон. Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

За даними слідства, старший із обвинувачених забезпечував внесення неправдивих відомостей про військовозобов'язаних чоловіків до інформаційної системи «Шлях» як про водіїв підприємства, яке здійснює міжнародні перевезення.

У такий спосіб він уможливив виїзд у країни Євросоюзу п'яти чоловіків.

Разом же обвинувачені пропонували чоловікам, які у законний спосіб не могли виїхати з території України, знайти їм «дружину» - жінку з інвалідністю I чи II групи, яка за грошову винагороду погодиться взяти фіктивний шлюб.

«Таким чином у березні 2024 року вони за 12 000 доларів допомогли 32-річному військовозобов'язаному волинянину оформити фіктивний шлюб із 51-річною жінкою з інвалідністю ІІ групи, яка перебувала у скрутному матеріальному становищі», — зазначили у прокуратурі.

Невдовзі за свої дії чоловіки відповідатимуть перед судом.

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