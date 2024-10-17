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На Черкащині затримали чоловіка, який через ревнощі намагався вбити неповнолітню співмешканку

07:36, 17 жовтня 2024
27-річний чоловік під час сварки через ревнощі зі своєю 17-річною співмешканкою завдав їй ножове поранення.
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На Черкащині правоохоронці повідомили про підозру місцевому жителю у вчиненні злочину, пов’язаного з домашнім насильством – незакінченого замаху на умисне вбивство.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 27-річний чоловік під час сварки через ревнощі зі своєю 17-річною співмешканкою завдав їй ножове поранення в життєво важливі органи. Інцидент стався ввечері 12 жовтня.

«Умисел на вбивство підозрюваний не довів до кінця, оскільки цьому завадила його матір, яка припинила протиправні дії», - заявили у прокуратурі.

Потерпілу в тяжкому стані доставили до реанімації медичного закладу. Її прооперували, наразі стан неповнолітньої стабільно задовільний.

За клопотанням прокурорів підозрюваному обрано безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою.

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прокуратура

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