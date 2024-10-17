На Черкащині затримали чоловіка, який через ревнощі намагався вбити неповнолітню співмешканку

27-річний чоловік під час сварки через ревнощі зі своєю 17-річною співмешканкою завдав їй ножове поранення.

На Черкащині правоохоронці повідомили про підозру місцевому жителю у вчиненні злочину, пов’язаного з домашнім насильством – незакінченого замаху на умисне вбивство.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 27-річний чоловік під час сварки через ревнощі зі своєю 17-річною співмешканкою завдав їй ножове поранення в життєво важливі органи. Інцидент стався ввечері 12 жовтня.

«Умисел на вбивство підозрюваний не довів до кінця, оскільки цьому завадила його матір, яка припинила протиправні дії», - заявили у прокуратурі.

Потерпілу в тяжкому стані доставили до реанімації медичного закладу. Її прооперували, наразі стан неповнолітньої стабільно задовільний.

За клопотанням прокурорів підозрюваному обрано безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.