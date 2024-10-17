В Черкасской области задержан мужчина, который из-за ревности пытался убить несовершеннолетнюю сожительницу

27-летний мужчина во время ссоры из-за ревности со своей 17-летней сожительницей нанес ей ножевое ранение.

В Черкасской области правоохранители сообщили о подозрении местному жителю в совершении преступления, связанного с домашним насилием – неоконченного покушения на умышленное убийство.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 27-летний мужчина во время ссоры из-за ревности со своей 17-летней сожительницей нанес ей ножевое ранение в жизненно важные органы. Инцидент произошел вечером 12 октября.

«Умысел на убийство подозреваемый не довел до конца, поскольку этому помешала его мать, прекратившая противоправные действия», – заявили в прокуратуре.

Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в реанимацию медицинского учреждения. Ее прооперировали, пока состояние несовершеннолетней стабильно удовлетворительное.

По ходатайству прокуроров подозреваемому избрана безальтернативная мера пресечения – содержание под стражей.

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